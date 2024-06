Al Parco di Monza torna la StraBassotti: cani (e umani) a passeggio per tre chilometri

Domenica 9 giugno torna al Parco di Monza la StraBassotti la marcia podistica non competitiva, giunta alla quinta edizione, organizzata dall’associazione brianzola Cuor di Pelo rescue. Bassotti (ma sono ammessi anche cani di altre razze) e umani percorreranno un tragitto pianeggiante di 3 chilometri con partenza e arrivo in viale Mirabello.

Strabassotti Monza

StraBassotti al Parco di Monza: nella passata edizione oltre tremila partecipanti

Lo scorso anno l’evento ha visto più di 3.000 partecipanti provenienti da varie regioni italiane e dall’estero. Durante la manifestazione sarà garantito un presidio veterinario. L’iscrizione costa 23 euro, che dà diritto, oltre ai gadget e al voucher per il pranzo, anche a una pettorina per l’umano e a due pettorine per i cani. Dalle 8.30 alle 11 sarà attivo uno stand davanti a Villa Mirabello per ricevere le iscrizioni. Saranno assegnati premi ai cani “special guests”.