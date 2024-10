Al bar con un coltello nel calzino e quattro candelotti esplosivi, denunciato 41enne di Seveso

Un uomo di 41 anni residente a Seveso, è stato fermato in un bar di Lurago d’Erba armato di coltello e munito di materiale esplosivo. Era entrato nel locale con la lama nascosta in un calzino. Ad avvertire le forze dell’ordine sono stati alcuni clienti, preoccupati che la situazione potesse degenerare. Una volta intervenuti sul posto i carabinieri hanno trovato il sospetto ancora all’interno del locale e hanno operato una perquisizione personale dalla quale è emerso tutto il materiale nascosto.

Al bar con un coltello nel calzino e quattro candelotti esplosivi, sul posto due pattuglie dei carabinieri

I militari sono arrivati nello spiazzo antistante il bar con due pattuglie, una da Lurago e una da Mariano Comense. In forze gli uomini dell’Arma hanno provveduto a circondare il 41enne e gli hanno trovato addosso un coltello nascosto nel calzino della gamba sinistra, mentre alla cintura dei pantaloni erano attaccati quattro candelotti esplosivi avvolti con del nastro adesivo nero. Le potenziali bombe avevano una massa attiva di 48 grammi l’una, dunque appartenenti alla categoria F4 per la quale è necessaria un’apposita autorizzazione per l’acquisto e la detenzione, di cui il 41enne era sprovvisto.

Al bar con un coltello nel calzino e quattro candelotti esplosivi, perquisizione a casa senza sorprese

A questo punto i militari si sono trasferiti a Seveso, per proseguire con i controlli nell’abitazione dell’uomo, già noto alle Forze dell’ordine, ma in questo caso non è stato trovato nulla di rilevante o attinente all’episodio. Il sospettato è stato denunciato alla procura di Como per il porto d’armi abusivo del coltello e per la detenzione di materie esplodenti. I quattro candelotti sono stati sequestrati e avviati al brillamento grazie al supporto del nucleo artificieri dell’Arma dei carabinieri di Milano