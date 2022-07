Aias Monza e la tecnologia di “Nirvana” per un altro salto di qualità

La sede Aias, l’organizzazione di servizi e supporto per i disabili, di Monza è un riferimento sicuro per la riabilitazione. Una realtà attiva da oltre quarant’anni, che si occupa di mille pazienti l’anno di cui l’80 percento composto da minori, che ha colpito anche l’assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Alessandra Locatelli che l’ha visitata martedì mattina nell’ambito del tour organizzato per conoscere da vicino le realtà lombarde che operano al servizio degli altri.

Aias Monza, in visita l’assessore regionale Locatelli

«Ho molto apprezzato l’alta qualità dei servizi offerti dalla sede Aias di Monza che – ha dichiarato l’assessore – è una realtà preziosa, che si occupa di riabilitazione mettendo a disposizione professionisti qualificati e motivati. Aias Monza si è appena dotata di uno strumento altamente tecnologico come ‘Nirvana’, un sistema medicale basato sulla realtà virtuale particolarmente adatto alla riabilitazione motoria e cognitiva che si rivolge a quasi tutti i pazienti».

Uno strumento innovativo, di grande supporto nel campo della riabilitazione, che sarà attivo da ottobre. Peculiarità del cento di via Lissoni è l’attenzione che rivolge ad ogni singolo paziente con percorsi personalizzati resi possibili grazie alla presenza degli specialisti, circa un’ottantina, che operano al suo interno.

«Abbiamo mostrato all’assessore Locatelli com’è strutturata e organizzata la nostra sede – continua Gaetano Santonocito, presidente di Aias Lombardia e della sede di Monza – illustrando ogni spazio, facendole vedere come lavoriamo e quali sono i nostri programmi futuri. Il nostro centro è un istituto extra ospedaliero accreditato da regione Lombardia, eroghiamo circa 50mila prestazioni all’anno per tutte le fasce d’età, in continua evoluzione».

Attività legate al settore sanitario, socio-sanitario, dalla logopedia, alla riabilitazione, utilizzando svariati metodi, come la comunicazione orientativa, il potenziamento della comunicazione, infinite attività finalizzate all’autonomia del paziente.

«Oggi ho ringraziato da parte mia e di regione Lombardia tutti gli operatori che svolgono questo importante servizio per le famiglie – ha concluso l’assessore – del territorio, non solo della città di Monza. Collaborare con realtà importanti e qualificate, come il centro riabilitativo dell’Aias di Monza, è per regione Lombardia motivo di orgoglio e soddisfazione. Un grande risultato portato avanti in più di 40 anni di esperienza in questa struttura, aiutando tante persone con disabilità e le loro famiglie».