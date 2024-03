Agrate: i vigili sequestrano macchinari e multano un’impresa per 5mila euro

La società di autoriparazione non ha i requisiti per l’attività e la polizia locale gli sequestra i macchinari e le dà una multa per 5mila euro. Tutto ciò è accaduto ad Agrate durante un normale controllo del territorio da parte degli uomini del comandante Gioacchino Lorenzo e del suo vice Massimiliano Trisolini.

Agrate: i vigili sequestrano macchinari e le gomme

Gli agenti hanno notato fuori da un capannone degli pneumatici ammucchiati e dopo una serie di verifiche e una visita ispettiva all’impresa che aveva stoccato le gomme si sono resi conto che la società non aveva i requisiti idonei per condurre l’attività di autoriparazione. A quel punto hanno provveduto a sequestrare i macchinari utilizzati dagli operai e comminato una multa dell’ammontare di 5mila euro.