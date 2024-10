Agrate e Besana: due auto fuori controllo all’alba, tre feriti

Prima l’auto è finita contro un palo della linea telefonica e poi si è ribaltata lungo la strada: questa la prima ricostruzione di quanto accaduto nelle prime ore della mattina a Besana in Brianza. Erano circa le 6 di domenica 27 ottobre quando si è verificato l’incidente, in via Ferrante Brioschi, strada di collegamento con il comune di Briosco.

Oltre alle forze dell’ordine, sul posto sono intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco con l’autopompa di Carate Brianza e il carro fiamma di Lissone: gli uomini del comando monzese per liberare la persona alla guida e mettere in sicurezza la strada. I soccorritori del 118 hanno trasportato la guidatrice, una donna di 25 anni, in ospedale a Desio in codice giallo. In corso accertamenti sulla dinamica del ribaltamento.

Agrate e Besana: auto contro un palo

L’incidente di Agrate Brianza

Mezz’ora dopo incidente analogo ad Agrate Brianza, in via Damiano Chiesa: una sola vettura coinvolta, ma questa volta due persone a bordo, uscita di strada e finita contro un palo. I feriti sono un uomo di 39 anni e una donna di 43, trasferiti per controlli all’ospedale di Vimercate dal 118. Sul posto, con le forze dell’ordine chiamate a eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica di quanto accaduto, anche i vigili del fuoco.

Il comando monzese ha inviato sul posto un’autopompa da Vimercate e un carro fiamma da Lissone: le squadre hanno dovuto usare cesoia e divaricatore per riuscire a rimuovere la portiera che era rimasta bloccata nell’impatto contro il lampione.