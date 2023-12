Agrate Brianza: trova una busta con soldi, alla ricerca del proprietario

Ritrovata in via Mazzini ad Agrate Brianza una busta contenente denaro, si cerca il legittimo proprietario. Forse un regalo di Natale. Una signora camminando l’ha rinvenuta domenica 24 dicembre mentre passava davanti al negozio di abbigliamento della strada che porta in centro, nelle ultime ore è stato lanciato anche un appello social senza riscontri.

Agrate: trovata una busta con i soldi e l’appello

“Questa mattina mia suocera ha trovato questa busta ad Agrate Brianza, in via Mazzini, accanto all’unico negozio di abbigliamento della via – ha fatto sapere la donna attraverso Facebook e in un messaggio alla redazione del Cittadino – È palesemente un regalo di Natale, indirizzato ad una persona e con una somma di denaro. Mi sono iscritta al gruppo Facebook di Agrate nella speranza di poter ritrovare il proprietario, ma finora nulla”.

E così l’appello si rinnova. Chi dovesse riconoscere la busta e avere gli elementi per dimostrare di esserne il proprietario può scrivere alla mail della donna.