Agrate Brianza, il cantiere della Casa di Comunità parte entro settembre

La Casa di Comunità ad Agrate comincerà a prendere forma entro questo mese. L’assessore ai Lavori Pubblici di Agrate Roberto Strabello ha confermato che« Asst Brianza ci ha comunicato che partirà entro settembre la cantierizzazione della struttura che troverà spazio vicino al Polo Sociosanitario di via Lecco».

Questo intervento rientra in un piano molto più ampio messo in campo dalla dirigenza dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale che per quanto riguarda solo nella Brianza Est ha in programma di aprire altre due Case di Comunità a Bellusco e Brugherio aggiungendosi a quella di via Brambilla a Vimercate.

Agrate, il cantiere della Casa di Comunità e lo sguardo su Bellusco e Brugherio

Questi tre interventi si collocano in un piano di intervento che porterà ad aprire su tutto il territorio di Asst Brianza diciassette Case di Comunità: «I nostri investimenti vanno tutti nella direzione di arrivare il prima possibile con i servizi al cittadino, evitare che questi vadano in ospedale e semplificare loro la vita con un servizio che sia sempre più di qualità -le parole del direttore sociosanitario Antonino Zagari qualche settimana fa -. Spesso si parla di carenza di servizi sanitari sul territorio e se si parla di sanità si pensa subito ai servizi ospedalieri. In realtà è solo una sensazione perché sul territorio abbiamo tantissimo. Si pensi che solo sul territorio abbiamo 26 centri diurni, 45 Rsa, entro il 2026 avremo 3 ospedali di comunità per 100 posti letto e apriremo in tutto diciassette case di comunità. Queste saranno fondamentali per sgravare gli ospedali e i pronto soccorso. I prossimi mesi saranno importanti perché avvieremo tanti cantieri e l’obiettivo sarà poi quello di riempirle di contenuti e servizi che poi dovranno esser conosciuti dalla cittadinanza».

Agrate, il cantiere della Casa di Comunità e i numeri dell’attività

Attualmente sono undici le Case di Comunità attive sul territorio «ed entro il 2026 saranno diciassette – aveva specificato il dirigente -. Per ora, dati alla mano, direi che quelli attivi stanno funzionando. Da gennaio 2024 nelle case di comunità abbiamo ricevuto oltre 20mila persone con un totale di 22mila accessi, il che vuol dire che qualcuno è arrivato più volte, 11mila di questi sono stati di tipo sociosaniatario e gli altri di tipo amministrativo. Numeri positivi che oltretutto sono sottostimati perché non sempre gli accessi vengono registrati a sistema».In totale l’investimento previsto da qui al 2026 è di circa 100 milioni di euro. Soldi investiti anche per Agrate.