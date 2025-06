Agrate Brianza: crollo nel cantiere dell’ex scuola elementare, vigili del fuoco sul posto e nessun ferito

Vigili del fuoco venerdì sera in via Ferrario ad Agrate Brianza: l’intervento è stato necessario a causa di un crollo all’interno dell’area di cantiere dell’ex scuola elementare dove la Provincia sta realizzando la nuova sede dell’istituto superiore Floriani.

Agrate Brianza: crollo nel cantiere dell’ex scuola elementare, boato e polvere venerdì verso le 20

Un boato e poi una nube di polvere intorno alle 20 hanno allarmato i residenti. Sul posto anche l’impresa incaricata dei lavori di ristrutturazione, allertata dall’amministrazione comunale e dai tecnici della Provincia. Il sopralluogo ha rivelato “il parziale cedimento di una porzione di cornicione su cui poggiavano le vecchie travi del tetto. Parte di questo muretto è crollata sulla soletta, mentre un’altra parte si è adagiata sul ponteggio, senza coinvolgere l’area esterna al cantiere“, fanno sapere il sindaco Simone Sironi e il Comune. Nessuno è rimasto ferito.

Il cantiere e il ponteggio sono stati quindi messi in sicurezza con la completa demolizione del muretto coinvolto per una operazione che sarebbe stata in programma per i prossimi giorni.

Agrate Brianza: crollo nel cantiere dell’ex scuola elementare, via Ferrario per la durata delle operazioni

L’edificio era già stato completamente svuotato e nei giorni precedenti “la stessa impresa aveva già provveduto alla rimozione della copertura del tetto dell’edificio più vecchio“.

In via precauzionale, per via Ferrario nel tratto antistante la scuola è stata prevista la chiusura al traffico per veicoli e pedoni per la durata delle operazioni.