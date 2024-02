Agrate Brianza: camion in transito sulla Sp13 si incendia, due ore di intervento dei vigili del fuoco

Dopo quello accaduto a Caponago, un altro incendio ha interessato un camion in transito per la Brianza, questa volta ad Agrate Brianza: i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti poco prima delle 7 del mattino di lunedì 26 febbraio lungo la SP13 per un incendio che ha interessato un autocarro telonato in transito, adibito al trasporto di materiale.

Sul posto si sono portate squadre con un’autopompa e un’autobotte dalla sede centrale di Monza. Non si segnalano feriti. L’intervento è durato complessivamente oltre le due ore