Agrate Brianza: bagni fuori orario al centro sportivo, monta la polemica

Qualcuno fa il bagno vestito in piscina e salta sui tappeti elastici di sera al centro sportivo Santa Caterina fuori orario e l’argomento diventa subito di attualità ad Agrate Brianza.

Agrate Brianza: bagni fuori orario al centro sportivo, tema sollevato anche in consiglio comunale

Il tema è stato sollevato nel weekend sia sui social che in aula dall’opposizione giovedì sera 11 luglio con un’interrogazione da parte del consigliere Massimo Bosisio.

«Abbiamo visto foto e filmati dove ci sono 20 persone in piscina vestite e senza cuffia e l’uso non corretto dei tappeti elastici – ha detto Bosisio – Non c’era un presidio di sicurezza. Questo utilizzo è stato autorizzato? Se non è stato autorizzato il gestore farà qualcosa e la giunta quale provvedimento prenderà per prevenire fatti del genere?»-

Agrate Brianza: bagni fuori orario al centro sportivo, la risposta del sindaco

A rispondere alle domande è stato il sindaco Simone Sironi. «La convenzione prevede che la piscina chiuda alle 19, il Csa Tennis che gestisce l’impianto ha concesso all’associazione culturale di usufruire degli spazi, ma non ha chiesto a noi l’autorizzazione – ha spiegato il primo cittadino – Noi abbiamo mandato una pec formale di contestazione per la difformità dell’uso improprio con la presenza di terzi in orari non canonici senza il nostro permesso, oltre a una serie di altre domande specifiche. I Nas hanno fatto anche un sopralluogo lo scorso 9 luglio a prescindere da questi fatti e non ci sono anomalie. Intanto attendiamo le risposte dal Csa e non escludiamo possibili sanzioni al gestore».