Agrate Brianza, autoarticolato si rovescia sul guard-rail in via Matteotti

Un autoarticolato “sdraiato” sul guard-rail: sono dovuti intervenire i vigili del fuoco nella mattinata di venerdì 12 gennaio per soccorrere un autotrasportatore 39enne che ha verosimilmente perso il controllo del mezzo pesante, ribaltandosi.

Incidente ad Agrate, camion ribaltato: sul posto i vigili del fuoco

L’incidente è accaduto attorno alle 9.30 ad Agrate Brianza, in via Matteotti. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti con un’autopompa dalla sede centrale di Monza e un’autogru in supporto dal Comando di Bergamo. Necessario lo scarico del materiale presente sul rimorchio e il ripristino dell’autoarticolato sulla sede stradale. Presente anche una pattuglia della polizia locale oltre che un’ambulanza.