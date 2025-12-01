Aeb, il bilancio è verde: “Generati 300 milioni per la nostra Brianza”

Il gruppo Aeb/A2A non fa bene soltanto il suo lavoro: fa bene anche al territorio brianzolo. È il messaggio lanciato in modo forte e chiaro dall’amministratore delegato Annamaria Arcudi, giovedì mattina 27 novembre a Palazzo Arese Borromeo, a Cesano Maderno, in occasione della presentazione del terzo bilancio di sostenibilità territoriale. Un appuntamento importante, alla presenza di numerosi sindaci della Brianza. Tra loro il padrone di casa Gianpiero Bocca, ma anche Luca Santambrogio intervenuto nelle vesti di presidente della Provincia.

«Il bilancio – ha affermato il presidente Massimiliano Riva – conferma la solidità industriale di Aeb e il valore della partnership con A2A. Il valore economico generato sul territorio, gli investimenti realizzati e il contributo alla decarbonizzazione sono risultati concreti di un modello che valorizza i Comuni soci, le imprese e la qualità dei servizi. La Brianza è un territorio dinamico, con questo bilancio dimostriamo come Aeb, insieme ad A2A, stia contribuendo a rafforzarne competitività e infrastrutture, accompagnandola con interventi mirati e una visione di lungo periodo».

Il bilancio di sostenibilità di Aeb presentato a Cesano Maderno

A tradurre tutto in numeri concreti ci ha pensato l’amministratore delegato Arcudi: la presenza del Gruppo in Brianza significa 15 impianti fotovoltaici, 3 centrali termiche, 2 centrali di cogenerazione e 6 centrali di microgenerazione. A questi si aggiungono 306 chilometri di rete elettrica, 1.557 chilometri di reti gas, teleriscaldamento per 4.122 appartamenti, illuminazione pubblica con 14.131 punti luce led, 74mila clienti per l’elettricità, 102mila per il gas e 25 Comuni servizi per la raccolta rifiuti.

Qui, da bravi brianzoli, si guardano soprattutto altri numeri. «Abbiamo generato complessivamente 308,5 milioni di valore complessivo per il territorio – ha dichiarato Arcudi -, significa un dato praticamente raddoppiato rispetto all’anno precedente (+94 per cento). In significativo aumento il sostegno dato alle imprese, con ordini per 223 milioni di euro ai nostri fornitori locali (+192 per cento)».

Il bilancio di sostenibilità di Aeb: investimenti per 27,5 milioni di euro

In evidenza anche gli investimenti: ammontano a 27,5 milioni di euro, destinati a infrastrutture sostenibili e innovative del territorio brianzolo: interventi di efficientamento energetico, potenziamento delle reti elettriche e del gas, upgrade tecnologico dei sistemi di cogenerazione e miglioramento dei servizi di igiene urbana. E poi grandi attenzioni. Tra queste, di sicuro, conta avere evitato l’immissione in atmosfera di 85mila tonnellate di anidride carbonica.



Ci sono tuttavia anche valori umani. Più di 6.500 studenti e docenti hanno partecipato ai programmi di educazione ambientale. Si contano anche 68 assunzioni nell’anno, di cui circa il 30 per cento under 30 e oltre il 70 per cento a tempo indeterminato; supporto alla genitorialità dei dipendenti, con oltre 200 figli già coinvolti nell’iniziativa. Infine anche la certificazione della parità di genere. Anche un gruppo industriale, alla fine, ha un’anima se mette le persone davanti a tutto