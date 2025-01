Addio all’architetto Marzorati, a Monza ha firmato Triante e ha dato futuro all’ex area della Philips

Addio a Giancarlo Marzorati, architetto di successo, autore di iconiche realizzazioni come il recupero degli stabilimenti Campari a Sesto San Giovanni, la città dove aveva il suo studio e dove si sono svolte le esequie il 28 dicembre. Se ne è andato alla vigilia di Natale, aveva 78 anni.

Addio all’architetto Marzorati, i lavori alla parrocchia di Triante

Eclettico, sognatore, temerario, fantasioso, Marzorati ha profondamente inciso il tessuto urbanistico dell’hinterland milanese, ma non solo. Anche a Monza ha lasciato diverse impronte.

Sua la ristrutturazione dell’interno della chiesa Sacro Cuore di Triante. A chiamarlo per ripensare alla nuova soffittatura fu l’allora parroco, don Felice Radice, che voleva una degna cornice per accogliere il nuovo e scenografico crocifisso trionfante di Irineu, che ancora oggi splende sopra l’altare. In occasione di quella collaborazione nacque anche l’idea della progettazione dell’organo nel transetto, per il quale Marzorati pensò alle linee di un calice di legno. Un’opera mai compiuta fino in fondo.

Sempre a Triante proprio la scorsa estate ha voluto seguire personalmente i lavori per il rifacimento dell’ingresso della parrocchia, rifatto per abbattere le barriere architettoniche e superare gli ostacoli dei gradini di ingresso alla chiesa, un intervento che ha trovato conclusione nei mesi scorsi.

Addio all’architetto Marzorati, l’ex area Philips

Simpatico e irriverente, l’architetto Giancarlo Marzorati fu presente pochi anni fa, nel 2022, durante la conferenza stampa di presentazione dell’importante progetto di rigenerazione dell’ex area Philips, lungo viale Campania, un’idea per ora in stand by.

L’Energy spring park, pensato già nel 2006 con la prima progettazione che comprendeva anche un impianto di risalita (poi cancellato), ora prevede vaste aree sportive con campi di paddle e golf e un centro benessere, oltre che spazi per accogliere nuove micro aziende e una zona destinata a residenziale. Il tutto a pochi metri dalla futura prima fermata della metropolitana in città dopo il deposito del Casignolo.