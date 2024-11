Ad Arcore la corona per i caduti di Arona: gemellaggio per errore per il 4 novembre

Celebrazioni in occasione del 4 novembre con “gemellaggio” inaspettato per Arcore. Durante le funzioni celebrate domenica 10 novembre per rendere omaggio al Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, un curioso errore ha catalizzato l’attenzione dei cittadini arcoresi: una delle tradizionali corone deposte in onore dei caduti, quella collocata in piazza Durini a Bernate, al posto di “Città di Arcore” riportava scritto sulla fascia tricolore “Città di Arona”.

Ad Arcore la corona per i caduti di Arona: un errore sulla fascia tricolore, subito corretto dalla Serra Social Green

Uno scambio di paesi che ha subito generato sorpresa e, inevitabilmente, qualche sorriso (oltre che a qualche piccola critica e presa in giro). La Serra Social Green, attività cittadina parte dell’arcipelago del Volontariato Arcore, si è subito scusata per l’inconveniente, spiegando che si è trattato di un errore umano. Con ironia e umiltà, la realtà sociale arcorese ha sottolineato come l’episodio possa rappresentare l’occasione di un “gemellaggio inaspettato” tra le due località, aggiungendo quanto sia importante riconoscere l’errore e provvedere, come è stato, all’immediata correzione.

«Ci scusiamo per l’errore, stiamo sistemando tutto – ha fatto sapere la Serra, aggiungendo con un tocco di leggerezza – Chissà magari quella corretta è andata ad Arona, per uno scambio cittadino. Ringraziamo chi ha capito che commettere un errore sia umano e che l’importante sia ammetterlo e correggerlo».