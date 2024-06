A Monza le celebrazioni dei 250 anni della Guardia di Finanza, i numeri della attività 2023-2024

Una scultura in argento della Corona ferrea: è stato l’omaggio della città di Monza alla Guardia di Finanza che ha celebrato mercoledì 26 giugno il 250esimo di fondazione in Villa reale. La benemerenza civica è stata consegnata dal sindaco Paolo Pilotto nelle mani del comandante regionale Lombardia, generale di divisione Giuseppe Arbore, “per l’insostituibile ruolo delle donne e degli uomini delle Fiamme Gialle, appartenenti ad un’Istituzione riconosciuta a livello internazionale come un modello unico ed esemplare di Polizia economico-finanziaria, operante in modo altamente specializzato e professionale sul territorio nazionale e della Provincia di Monza e Brianza, a tutela della legalità economica, del bene comune e dei cittadini. In occasione dei 250 anni di fondazione del Corpo”.

Alla manifestazione, che si è svolta nel Salone da Ballo della Reggia hanno partecipato le principali autorità civili, militari e religiose provinciali cittadine e una rappresentanza di personale del Comando Provinciale, del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Monza, del Gruppo e delle Compagnie di Seregno e Seveso al comando del colonnello Gerardo Marinelli, oltre che delegati delle associazioni professionali a carattere sindacale e militari in congedo della locale Sezione “M.C. Centrone Francesco” dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia.

La consegna della Corona ferrea d’argento al comandante regionale Giuseppe Arbore

I risultati operativi 2023-2024 delle Fiamme gialle di Monza e Brianza: individuati 96 evasori totali

Con l’occasione sono stati resi noti i risultati operativi conseguiti dalle Fiamme Gialle brianzole da gennaio 2023 a maggio 2024. Eseguiti oltre 1.800 interventi ispettivi e 270 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno, spiegano le Fiamme gialle provinciali: “destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Attraverso attività ispettive sono stati individuati 96 evasori totali e 129 lavoratori in “nero” o irregolari. Scoperti anche quattro casi di evasione fiscale internazionale, “principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento e a residenze fiscali fittizie”. I soggetti denunciati per reati tributari sono 252, di cui 12 tratti in arresto. Sono stati inoltre “cautelati e segnalati all’Agenzia delle entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti” o “a elevato rischio fiscale”, e sequestrati beni che avrebbero costituito “profitto dell’evasione e delle frodi fiscali”, per un valore di oltre 125 milioni di euro. Avanzate inoltre 15 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies, nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale.

Attraverso 31 interventi in materia di accise sequestrati 2.414 chili di prodotti energetici. Sei invece i controlli doganali su merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza. Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato a individuare 256 kg di tabacchi lavorati esteri consumati in frode o sottoposti a sequestro e alla denuncia di due persone. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di irrogare sanzioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento pari a 8.733 euro e alla verbalizzazione di 49 soggetti responsabili.

I risultati operativi 2023-2024 delle Fiamme gialle di Monza e Brianza: il presidio al Pnrr

Rispetto al “presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” le Fiamme gialle brianzole hanno eseguito 160 interventi “orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti”, e la “corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici”, per 12 milioni di euro. Sul fronte della spesa pubblica nazionale, nello stesso periodo, sono stati effettuati 195 interventi, di cui 178 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro.

Sempre tra le risorse finanziate con i fondi PNRR, effettuati 52 interventi (di cui 16 irregolari) su indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti per investimenti in beni strumentali, che ha consentito di accertare somme non spettanti per circa un milione di euro.

L’azione di contrasto alle frodi ai danni delle risorse unionali ha portato complessivamente ad accertare contributi indebitamente percepiti per 235.804 euro mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale ammontano a 113.044 euro.

Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità giudiziaria – penale e contabile – eseguite sei indagini in tema di spesa pubblica con la denuncia e segnalazione alla Corte dei conti di 16 presunti responsabili, con l’accertamento di presunti danni erariali per 54.974.557 euro.

In tema di appalti, sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per 4.920.174 euro.

Riguardo al “contrasto ai fenomeni corruttivi e agli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione”, arrestate 3 persone e 25 denunciate con il sequestro di disponibilità per 18.611.443 euro.

I risultati operativi 2023-2024 delle Fiamme gialle di Monza e Brianza: contrasto alla criminalità organizzata

Passando alla attività di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, in materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 13 interventi, che hanno portato alla denuncia di 81 persone, una tratta in arresto, e alla ricostruzione di operazioni illecite per circa 80 milioni di euro. Investigati poi “oltre 435 flussi finanziari sospetti” generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio.

Cinque le persone denunciate nell’ambito della azione di contrasto del Corpo, a tutela dei risparmiatori, di “ogni forma di abusivismo bancario e finanziario”, azioni “realizzate prevalentemente mediante canali telematici e sempre più innovativi strumenti digitali”: eseguiti sequestri per 605.913 euro.

In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d’impresa, il valore dei beni distratti sono pari a 1.223.934 euro.

I risultati operativi 2023-2024 delle Fiamme gialle di Monza e Brianza: sequestrati 54 chili di droga

In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 7 soggetti, che hanno portato all’applicazione di provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per un valore di circa 3 milioni di euro.

Eseguiti, poi, 39 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, la maggior parte dei quali (38) riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

Sul fronte degli stupefacenti sequestrati oltre 54 kg di sostanze “in prevalenza costituite da infiorescenze di cannabis e hashish”, con quattro persone denunciate e 15 segnalate ai Prefetti.

Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 35 interventi, sviluppate 13 deleghe dell’Autorità Giudiziaria e denunciati 38 soggetti. A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro circa 3 milioni di prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore.

Nel periodo in esame, nell’ambio dei reati ambientali, sono state sottoposte a sequestro complessivamente circa 5.000 tonnellate di rifiuti e denunciate sette persone, responsabili, a seguito di mappatura del territorio effettuata con gli elicotteri del Reparto Operativo Aeronavale di Como equipaggiati con tecnologia di ultima generazione.

I risultati operativi 2023-2024 delle Fiamme gialle di Monza e Brianza: la tutela dell’ordine pubblico

I Reparti del Comando Provinciale di Monza sono stati anche impegnati nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica durante manifestazioni pubbliche ed eventi di particolare rilevanza come consultazioni elettorali ed eventi sportivi “cui il Corpo partecipa prioritariamente anche con l’impiego dei militari specializzati Anti Terrorismo Pronto Impiego “AT-P.I.””. Nel 2023 i Reparti del Comando Provinciale di Monza hanno impiegato complessive 666 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali e altri eventi. Tale impegno, che sta continuando anche nel 2024, ha portato ad un impiego complessivo di 295 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico.