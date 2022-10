A Macherio è già Natale, ciak per lo spot Bauli

“A Natale puoi…”, il mitico jingle fiocca a Macherio. Ed è proprio il caso di dirlo visto che a ottobre è comparsa la neve. Non è uno scherzo, ma i contorni della pubblicità girata in Brianza. Telecamere, costumi di scena, comparse per il set allestito in via Trento e Trieste a Macherio per le riprese del nuovo spot pubblicitario natalizio della Bauli.

Macherio Natale spot Bauli

A Macherio è già Natale, set di fronte alla storica Villa Belvedere

La location scelta è una villa della zona – proprio di fronte alla storica Villa Belvedere – che, per l’occasione, si è trasformata in un magico ambiente natalizio ricco di luminarie, addobbi e neve artificiale che ha imbiancato il giardino e il proscenio. Una paesaggio fiabesco che fa da sfondo al ciak che ha inevitabilmente attirato residenti e curiosi nella giornata di mercoledì 19 ottobre. Un’occasione molto particolare per ammirare dal vivo le riprese e rimanere a bocca aperta di fronte ad un set che fa già pregustare, benché le temperature del periodo siano decisamente miti, le atmosfere tipiche delle festività.

A Macherio è già Natale, riprese diurne e serali

Operatori, cameraman e regista hanno girato le scene sia in orari diurni che serali. Al calar del sole, la scenografia ha assunto inevitabilmente i contorni di un paesaggio da fiaba, dominato dalle lucine colorate attorno alle quali alcuni bambini (attenzione spoiler!) hanno allegramente creato un festoso girotondo. Non resta che attendere il periodo natalizio per ammirare un po’ di Macherio in tv.