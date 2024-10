A Lissone un milione in multe in nove mesi, a Desio la metà in tutto il 2023

Un milione di euro di multe nei primi nove mesi dell’anno per violazioni al codice della Strada a Lissone. Chi parla di Polizia locale assente, viene smentito direttamente da questi numeri resi noti dal Comune con un atto pubblicato all’albo pretorio del municipio. Forse gli agenti non sono sempre dove vorremmo, ma è anche vero che siamo tutti un po’ esigenti: devono essere presenti in tutte le strade, quando circolano gli altri, mentre dovrebbero rimanere rintanati al comando senza farsi vedere quando siamo noi al volante.

L’importo, di fatto, è rilevante: sono 980mila euro per l’esattezza, ma si può essere sicuri del fatto che il milione di euro sarà abbondantemente superato. Se si fa la proiezione sui dodici mesi, con questo ritmo, si arriva complessivamente a 1,3 milioni di euro.

Multe a Lissone, entro fin e anno possibile arrivare a 1,3 milioni

C’è tuttavia anche la possibilità che il dato aumenti ancora di più: non solo perché finora la media è abbassata dalla presenza di mesi tradizionalmente poco favorevoli agli incassi, come il mese di agosto quando gli automobilisti (così come gli agenti) sono in ferie.

A far pensare che l’ammontare delle multe possa crescere ulteriormente è anche il fatto che diversi agenti sono stati assunti durante l’anno e che il sindaco, Laura Borella, proprio di recente in consiglio comunale, ha annunciato una maggior presenza sulle strade anche con una pattuglia a piedi nel centro storico.

Multe a Lissone per violazioni al Codice della Strada, in linea con l’anno precedente

Sull’ammontare delle multe bisogna poi fare due considerazioni. La prima è che il dato è tutto sommato in linea con quello dello scorso anno: gli automobilisti non sono stati colpiti più del solito. E’ anche vero che la vicina Desio, tutto sommato di pari dimensioni (fino a poco fa anche come numero di uomini nel comando) nel 2023 ha registrato multe per 558mila euro.

Meno della metà rispetto all’importo lissonese. La seconda considerazione, invece, è del tutto pratica: il milione di euro attuale, destinato a diventare 1,3 milioni di euro è quello che tecnicamente nei comuni viene definita come somma accertata. Le violazioni riscontrate al Codice della strada, insomma, comportano multe per questo ammontare. Chi pensa che il comune si arricchisce con queste, tuttavia, è fuori strada. Gli agenti lasciano le multe sul parabrezza e per l’automobilista di sicuro è motivo di disappunto. Il ragioniere del Comune, però, incrocia le dita perché tutti paghino effettivamente quanto dovuto.