A Limbiate il presepe in vetro artistico, opera preziosa dei corsisti dell’Ute

Un presepe artistico realizzato con l’arte del vetro. È un vero e proprio unicum il lavoro certosino frutto dell’abilità dei sette corsisti – Orietta, Roberta, Patrizia, Angelo, Iones, Maria Antonietta e Rocco – dell’Ute, Università delle Tre Età di Limbiate, e dell’ingegno del docente delle lezioni di vetrate artistiche, Giuseppe Ardemagni. L’opera è stata collocata il 7 dicembre all’interno della chiesa San Giorgio di Limbiate e sarà quindi visitabile da tutti fino all’Epifania.

Limbiate presepe corso lavorazione vetro artistico

A Limbiate il presepe in vetro artistico, idea coltivata a lungo per la chiesa di San Giorgio di Limbiate

Il presepe allestito è composto da diverse e bellissime composizioni in vetro, tutte rigorosamente fatte a mano. L’idea è dell’insegnante ed insieme ai corsisti, residenti tra Limbiate, Senago e Saronno, è diventata realtà quest’anno.

«Da sei anni tengo il corso di vetrate artistiche all’Ute di Limbiate – spiega Ardemagni – da tempo coltivavo questa idea e quest’anno ho chiesto la disponibilità al nuovo parroco per un allestimento in chiesa. Ricevuto l’okay ho condiviso il lavoro con i corsisti, ed abbiamo iniziato ad ottobre. Ci vuole tempo e precisione perché ogni figura deve essere ben disegnata, tagliata ed assemblata».

Limbiate presepe corso lavorazione vetro artistico Limbiate presepe corso lavorazione vetro artistico

A Limbiate il presepe in vetro artistico, «per creare una figura servono quattro ore»

Il risultato è molto particolare e originale. Un esempio di creatività che è apprezzato da tutti. Le figure create in vetro rappresentano la tradizione nei suoi aspetti più veri e classici: si ammirano i Re Magi, la Natività, il bue e l’asinello, ma anche pecore, palme, pastori e altri personaggi.

«Per creare una figura servono in media quattro ore – spiega il docente – è stato bello dare vita ad un’idea che premia impegno e passione per questa arte».

L’Ute Limbiate si conferma un’associazione capace di creare iniziative sociali apprezzabili. Il presepe in vetro è un’opera che dona ancor più suggestione alla chiesa San Giorgio nel periodo natalizio.