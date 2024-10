A Limbiate gli appuntamenti con la blogger Colocci per “fare pace con lo specchio”

La vera bellezza non è altro che la consapevolezza della tua unicità. Arriva a Limbiate, in due appuntamenti serali previsti di venerdì (11 e 18 ottobre), il percorso che accompagna in un viaggio davanti allo specchio per imparare a guardarsi e a valorizzarsi, grazie alla consapevolezza dei propri punti di forza esteriori e interiori. “Fai pace con lo specchio” è il titolo dell’iniziativa promossa dal Comune di Limbiate e tenuto dalla blogger Samantha Colocci, conosciuta come coach dello specchio.

Limbiate, due incontri gratuiti con la blogger per imparare a valorizzare il proprio stile

Sarà lei, dalle 21 alle 23, nell’aula consiliare di Villa Mella a valorizzare lo stile o definirlo meglio, aiutando le presenti a sviluppare i punti di forza e la propria unicità, per sentirsi bene e fare pace con se stesse. Sì, perché di fronte allo specchio molte hanno dubbi o si sentono insicure. Le partecipanti avranno la possibilità di portare a casa una scheda con i consigli di stile su misura, sugli abiti che valorizzano la propria persona e la scheda con i propri punti di forza. Per prenotare il posto è necessario scrivere a: serviziculturali@comune.limbiate.mb.it Ingresso gratuito.