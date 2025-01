A Limbiate “Dialoghi sul disagio giovanile”: si parte dal ruolo dei genitori

Dialoghi sul disagio giovanile e Settimana dell’Educazione 2025: Limbiate inizia l’anno nuovo con un doppio interessante ciclo di incontri dedicati a genitori e ragazzi. Un’occasione utile per confrontarsi e crescere insieme. Con il contributo di esperti di diversi settori, si esploreranno le sfide educative di oggi, fornendo strumenti pratici per favorire un dialogo efficace tra le generazioni e promuovere una crescita sana e consapevole. Si tratta di uno dei momenti che la città di Limbiate promuove da tradizione all’inizio dell’anno e che per oltre un mese, grazie alla collaborazione tra Comune, Comunità pastorale e Acli ed altre realtà del territorio, offrirà momenti di riflessione e formazione gratuiti.

A Limbiate i dialoghi sui giovani nella Settimana dell’Educazione, il 9 gennaio il primo appuntamento

Il primo appuntamento “Dialoghi sul disagio giovanile” si terrà giovedì 9 gennaio, alle 18, all’auditorium della scuola “Don Milani” (ingresso da via Cartesio). Relatore sarà Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, che aprirà il ciclo con l’incontro “Allenare alla vita. Come e perché ripristinare l’autorevolezza educativa ed affettiva dell’adulto”, basato sul suo libro omonimo. Un’opportunità per genitori, educatori e insegnanti di riflettere sul ruolo educativo e sulle strategie per sostenere i giovani nel loro percorso di crescita. Tutti gli incontri sono ad accesso libero.

Un importante momento di condivisione incentrato sul tema del disagio giovanile che coinvolgerà la comunità anche nel mese di febbraio. La Settimana dell’Educazione, invece, si aprirà il 20 gennaio all’oratorio San Francesco dove, alle 21, gli adolescenti in particolare saranno chiamati all’appuntamento dal titolo “Anche i prof sono stati alunni” per condividere i consigli di chi sta dietro la cattedra.