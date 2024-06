A Desio il no a Pedemontana con una birra: si chiama SuoloLibero

“Pedemontana? Fermatevi e beviamoci sopra”. Continua in qualunque modo l’opposizione del Comitato per la difesa del territorio no Pedemontana.

L’ultima trovata a Desio: la birra SuoloLibero – Nopedemontana. Esatto, una birra in lattina che urla il suo no al cantiere del nuovo tratto dell’autostrada che sta per arrivare in Brianza. La speciale birra bianca è stata realizzata in collaborazione con il Birrificio Rurale di Desio.

Pedemontana? Fermatevi: lattina punta il dito verso il consumo di suolo

Una lattina dedicata che punta il dito verso il consumo di suolo, responsabile dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità.

Secondo il Comitato, l’arrivo di Pedemontana determinerebbe una triplice emergenza: di tipo economico, con “5 miliardi di denaro pubblico sottratti a sanità e scuola pubblica”; ecologica, “con 3 milioni di metri quadrati di cemento nella provincia più cementificata d’Italia” e infine un’emergenza sociale, “con migliaia di espropriati e centinaia di migliaia di cittadini che saranno prigionieri di questo cantiere per un numero imprecisato di anni”.