Una domenica all’insegna di aggregazione ed ambiente con il Cai ad Albiate

Ha il colore ed il sapore inconfondibili dell’autunno. Torna la “Sagra della Castagna“, promossa dalla sezione di Albiate del Cai. L’appuntamento è per domenica 23 ottobre, in piazza Grandi, la piazza che ospita il mercato settimanale. L’evento goloso sarà anticipato da un’occasione di condivisione che in passato ha saputo raccogliere l’entusiasmo e la partecipazione di decine di persone. Si tratta de “Ul gir de Albià”, marcia non competitiva aperta a tutti per vie, zone verdi e le cascine del territorio.

Cai di Albiate: ripuliti i sentieri da percorrere

I volontari al lavoro per la pulizia dei sentieri

Per preparare al meglio l’evento, i volontari hanno ripulito sentieri e predisposto la segnaletica lungo il percorso che sarà battuto da cittadini di ogni età. Un’occasione di socializzazione che strizza l’occhio al sapore tipico di stagione, organizzata dai soci Cai che tornano in piazza per promuovere, col patrocinio del Comune, una giornata di allegria a favore della cittadinanza e di tutti quei visitatori che vorranno fermarsi ad Albiate per assaporare le caldarroste e contribuire alle attività dell’associazione locale. Una domenica autunnale di divertimento e partecipazione che è confermata anche se il meteo non dovesse essere favorevole.