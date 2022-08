Anche Seregno sposa il progetto dei PuntOlio, per la raccolta degli olii alimentari esausti

Dopo altri Comuni della Brianza, come Lissone, Seveso e Cesano Maderno, anche a Seregno sono arrivati i PuntOlio, i contenitori tecnologicamente innovativi e dotati di sensori di riempimento, dedicati alla raccolta domestica dell’olio alimentare esausto, cioè quello utilizzato in cucina per la preparazione e conservazione del cibo. Gelsia Ambiente, madrina di questo nuovo progetto, ne ha sistemati tre sul territorio: in via Pacini, accanto alla casetta dell’acqua a cavallo tra i quartieri di Sant’Ambrogio e San Carlo, in via Bellini, anche in questo caso a fianco della casetta dell’acqua in zona Lazzaretto, ed in via Talamoni, a San Salvatore, in adiacenza alla sede del centro diurno disabili.

PuntOlio: cosa fare per un utilizzo corretto



«Migliorare l’accesso al servizio di raccolta di olii esausti -ha commentato sulla sua pagina di Facebook il sindaco Alberto Rossi– spinge ulteriormente in alto la riduzione dell’impatto ambientale delle nostre vite. Effettuare la raccolta degli olii esausti è molto semplice: al termine dell’utilizzo in cucina, occorre far raffreddare l’olio, versarlo in una bottiglia di plastica vuota, chiudere il tappo e portarlo in questi nuovi tre punti di raccolta. Un gesto piccolo, ma utile a proteggere l’ambiente in cui viviamo».