Serie B: Monza, il tour de force inizia contro la Spal

Dopo la bruciante sconfitta con la Cremonese, il Monza aspetta la Spal per la prima di sette partite in meno di un mese. Il prepartita nelle parole di mister Giovanni Stroppa che dice che “non si è ancora raffreddata la mente, la mia arrabbiatura è rimasta tale”. Squadre in campo all'U-Power Stadium, sabato 12 febbraio alle 14.

Diego Marturano

