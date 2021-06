Assegnati i premi Arte e Cultura Villa Sormani 2021

C'è stato spazio anche per la commozione e i ricordi nella giornata di gala della IV edizione del Premio Arte e Cultura celebrata sabato in Villa Sormani a Missaglia, padrone di casa il conte Alberto Uva. La commozione è stata tutta della moglie di Amedeo Maffei, premiato alla memoria, che ha ricordato la figura del marito inventore della poltrona Keope strumento terapeutico nel settore della rieducazione neurologica in uso alla Nasa, per l'assistenza ai malati di malattie neuro degenerative e in sperimentazione all'ospedale San Raffaele. Gli altri insigniti di quest'anno, Franca Squarciapino costumista premio Oscar per Cyrano de Bergerac e il marito Ezio Frigerio scenografo di Nureyev e Strehler, l'ingegner Andrea Maspero di Maspero Elevatori, gruppo internazionale autore di ascensori e montacarichi del British Museum e del Partenone e il dottor Lucio Rovati della Rottapharm.