Video Pedemontana: il video dei cantieri nei boschi di Arcore e a Velate

Le immagini dei cantieri che stanno impattando sui boschi a nord di Arcore, tra il Laghettone e verso Velate nel parco sovracomunale dei Colli Briantei, per il passaggio di Pedemontana. Sono i lavori preliminari per la costruzione dell’autostrada che deve collegare la Brianza da ovest a est e che stanno lasciando i primi segni sul territorio. Da Lissone e Desio fino a Usmate, passando per Biassono.

Nel Vimercatese «è iniziato lo scempio nei boschi di Bernate di Arcore, tratta C» aveva denunciato nei giorni scorsi il circolo Gaia Legambiente, attivo fin dal 1993. L’associazione ambientalista ha pubblicato le foto delle prime ruspe al lavoro per abbattere gli alberi nei boschi di Arcore, sopra Velate dove invece nelle settimane scorse sono iniziati gli scavi nella zona della Granarolo: qui gli sbancamenti superficiali mostrano una sorta di disegno delle tre corsie per senso di marcia. Quel disegno corre verso Velasca e dovrebbe poi continuare verso Brembate, ma la tratta che dalla tangenziale Est diventa D non ha ancora un progetto definitivo.

