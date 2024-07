Video Metrotranvia, nuovi mini-cantieri a Desio: «I vecchi binari tolti nel 2025»

La metrotranvia Milano-Desio-Seregno avanza anche in queste settimane a ridosso della pausa di agosto, e a Desio vanno ad aprirsi nuovi mini-cantieri, in via Milano e all’altezza di via Sabotino. L’occasione per fare il punto della situazione è affidata all’assessore all’Urbanistica, Cristina Riboldi che ribadisce l’attenzione nei confronti delle intersezioni e dei passi carrai privati. Nononstante questi accorgimenti adottati nel proseguimento delle cantierizzazioni, da parte delle attività del territorio emerge una certa insoddisfazione.

A Desio sono partiti il cantiere DE8 che riguarda via Milano, in particolare nell’area di intersezione con via Diaz, e il DE4 relativa sempre a via Milano, ma lungo il tratto di carreggiata compreso tra l’incrocio con via Garibaldi e via Sabotino.