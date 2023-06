Video Il diciottenne brianzolo volontario in Emilia Romagna

“Eroi nel quotidiano” è una associazione con base a Cesate che arruola volontari anche in Brianza, e che ha voluto dare il suo contributo sui luoghi dell’alluvione dell’Emilia Romagna, così come fatto già nel 2022 per il terremoto in centro Italia. Tra i volontari di questo gruppo, c’è anche Christian Sellitti, muggiorese e poco più che maggiorenne, che con la missione in Emilia ha già collezionato la seconda operazione di soccorso nazionale.

Ma cosa spinge uno studente, poco più che 18enne a sacrificare tempo e energie per dare una mano a spalare melma e svuotare cantine, al posto di fare le solite cose da tempo libero di un ragazzo brianzolo? «È una cosa che mi viene dal profondo del cuore, mia interiore – spiega Christian – Mi piace sempre dare una mano a chi si trova in difficoltà», e con Salvatore Manfredi, Agostino Valia e Samuel Bianchi ha colto al volo anche questa occasione per rendersi utile.