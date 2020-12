Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Timore per un ladro in casa, malore fatale per un uomo di 71 anni Un uomo di 71 anni si sarebbe accorto della presenza di ladri nella sua abitazione, è stato colto da un malore e poi è deceduto all’ospedale di Desio. È successo domenica sera a Seveso.

Si sarebbe accorto della presenza di ladri nella sua abitazione, è stato colto da un malore e poi è deceduto all’ospedale di Desio dove era stato trasportato d’urgenza. È successo nella serata di domenica 13 dicembre a Seveso, vittima un uomo di 71 anni. L’allarme è scattato intorno alle 21.45 in via Sabotino.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe accorto di una presenza estranea al primo piano della sua abitazione mentre si trovava in casa con moglie e figlio. Per controllare meglio sarebbe salito e qui avrebbe visto una sagoma fuggire dal tetto, poi è uscito in strada e mentre parlava con un vicino è stato colto dal malore che si è rivelato poi fatale.

L’uomo è stato soccorso in codice rosso e trasportato a Desio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri delle Stazioni di Meda e Seveso con il personale della Norm della compagnia di Seregno che hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto.

