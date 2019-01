Scontro tra due auto a Cornate, un uomo ferito Incidente in via San Francesco a Colnago, in ospedale uno dei due conducenti.

Un 49enne è stato trasportato all’ospedale di Vimercate in codice giallo dopo un incidente che ha coinvolto due auto in via San Francesco a Colnago. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì e le dinamiche sono ancora al vaglio della polizia locale di Cornate. Secondo le prime testimonianze, l’uomo, al volante di una Lancia Ypsilon grigia stava percorrendo la via quando ha centrato un’altra Lancia color nero che, probabilmente, si stava immettendo in carreggiata. Ad avere la peggio è stato il conducente della prima auto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’Avsa di Cornate che hanno prestato i primi soccorsi sul posto. Dopo gli accertamenti del caso l’autoambulanza è partita alla volta del nosocomio vimercatese dove l’uomo verrà sottoposto ad ulteriori visite.

