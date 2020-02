Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza locale chiuso via Bergamo

Monza: locale di via Bergamo chiuso per quindici giorni, vendeva alcolici ai minori Un bar di via Bergamo da venerdì 14 febbraio è costretto alla sospensione dell’attività per 15 giorni: i controlli del nucleo annonaria della polizia locale di Monza hanno riscontrato la vendita di alcolici ai minori.

Il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni campeggia sulla vetrina, ma dai controlli del nucleo annonaria della polizia locale di Monza è risultato disatteso. Per questo un bar di via Bergamo dal pomeriggio di venerdì 14 febbraio è costretto alla sospensione dell’attività per 15 giorni.

I verbali emessi dalla polizia locale nell’ambito di servizi specifici in borghese hanno consentito al Prefetto di Monza di emettere il provvedimento di chiusura temporanea. Al locale la vendita di alcolici ai minori è costata anche una sanzione di 333,33 euro.

