Ispettori ministeriali al Floriani di Vimercate, venerdì il consiglio di classe decisivo Giovedì mattina ispettori ministeriali si sono presentati in via Cremagnani a Vimercate, all’istituto Floriani. Nessuna conferma ufficiale. Venerdì consiglio di classe per decidere le sanzioni dopo il lancio della sedia contro una professoressa.

Ispettori ministeriali al lavoro nella mattina di giovedì 15 novembre all’istituto Floriani di Vimercate. Conferme ufficiali non ce ne sono, ma verosimilmente gli inviati da Roma sono arrivati per la vicenda della professoressa colpita lunedì 29 ottobre da una sedia lanciata da uno studente.

Rientrata in servizio la docente (cinque giorni di prognosi per lei) e presentata una lettera di scuse da parte del presunto autore del gesto, un minorenne della classe terza elettricisti , dopo un primo infruttuoso Consiglio di classe lunedì scorso c’è ora attesa per il Consiglio di classe convocato per venerdì 16 novembre , che dovrà decidere se e quali sanzioni applicare, e a carico di chi.

