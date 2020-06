In azienda a Concorezzo a 81 anni, si sente male e cade: è in prognosi riservata Un uomo di 81 anni di Concorezzo è ricoverato in prognosi riservata al San Gerardo di Monza per un malore accusato nella sua azienda.

Cade a terra e finisce in ospedale in prognosi riservata al San Gerardo di Monza. Venerdì 26 giugno, intorno a mezzogiorno, un uomo di 81 anni era nella sua azienda in via Agrate a Concorezzo proprio al confine con Agrate. Per cause che sono ancora in corso di verifica, l’anziano, M. P. di Concoerzzo, sarebbe caduto a terra mentre stava effettuando dei lavori nella ditta. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono portati sul posto con un’ambulanza e un’auto medica. I sanitari hanno subito soccorso il ferito grave e l’hanno trasferito con la massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Monza. Qui l’uomo è stato poi ricoverato in cardiochirurgia ed è in prognosi riservata. Per i rilevamenti di rito e gli approfondimenti sono intervenuti anche una pattuglia dei carabinieri e la polizia locale. Resta infatti da chiarire la dinamica dell’incidente che ha visto protagonista l’81enne; non si esclude che l’anziano abbia avuto un malore che gli ha fatto perdere l’equilibrio.

