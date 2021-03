Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Da Bovisio a Varedo durante il coprifuoco, vede i carabinieri e cerca di gettare dell’hashish A casa del giovane, incensurato, i militari hanno trovato oltre 200 grammi di hashish , una modica quantità di marijuana e un bilancino di precisione. E’ stato accusato di detenzione a fini di spaccio con obbligo si presentazione alla caserma dell’Arma.

In pieno coprifuoco Covid, attorno a mezzanotte, sono stati pizzicati dai carabinieri di Varedo fuori casa, a piedi, e uno, un 24enne di Bovisio, ha tentato di disfarsi di 18 grammi di hashish frazionati in dosi. Nessuna irregolarità riscontrata invece nei confronti del secondo soggetto, a parte la violazione al divieto di circolazione in orario notturno.

Nella camera della abitazione del bovisiano, incensurato, sono stati trovati oltre 200 grammi di hashish , una modica quantità di marijuana e un bilancino di precisione. E’ così scattata nei suoi confronti l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ed il giovane è stato processato per direttissima davanti al Tribunale di Monza che, in attesa di definire il processo, ha applicato nei suoi confronti l’obbligo quotidiano di presentazione in caserma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA