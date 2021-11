Bellusco e Mezzago: bonus di 200 euro per attività extra scolastiche L’iniziativa, per favorire la ripresa dell’attività motoria, formativa e sociale di bambini e ragazzi, a seguito dell’emergenza Covid-19, è rivolta a famiglie con figli tra i 3 e i 17 anni, alla data di presentazione della domanda.

Un bonus fino a 200 euro per il sostegno delle attività di socializzazione extra scolastica. L’Unione dei comuni di Bellusco e Mezzago ha lanciato un bando per l’assegnazione di contributi alle famiglie per l’abbattimento di spese di iscrizione e frequenza ad attività extrascolastiche quali sport, corsi di musica, arte e non solo. Il contributo a fondo perduto è finalizzato all’abbattimento delle spese di iscrizione e frequenza a corsi organizzati da associazioni, società sportive o enti/cooperative, con l’obiettivo di favorire la ripresa dell’attività motoria, formativa e sociale di bambini e ragazzi, a seguito dell’emergenza Covid-19.

Possono farne richiesta: le famiglie con figli tra i 3 e i 17 anni, alla data di presentazione della domanda; residenti dell’Unione dei comuni; italiani e stranieri con regolare titolo di soggiorno; appartenenti a un nucleo familiare in possesso del valore ISEE 2021 (ordinario o corrente) non superiore a 40 mila euro; iscritti a qualsiasi attività extra scolastica.

La domanda deve essere presentata - utilizzando l’apposito modulo carrabile dal sito dell’Unione: unione.belluscomezzago.mb.it- tramite mail all’indirizzo [email protected] oppure consegnata a mano allo sportello polifunzionale del comune di Bellusco e all’ufficio protocollo del comune di Mezzago, entro le ore 12.00 del 27 novembre 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA