Vimercate: lo spettacolo con Giancarlo Giannini rinviato a lunedì 24 giugno “Parole note”, lo spettacolo con Giancarlo Giannini in programma sabato 15 alle 21.30 a a Palazzo Trotti a Vimercate nell’ambito del Vimercate Festival è stato spostato a lunedì 24 giugno, alle stessa ora e stesso luogo a causa di improvvisi problemi della compagnia.È possibile utilizzare il medesimo biglietto o chiedere un rimborso.

“Parole note”, lo spettacolo con Giancarlo Giannini in programma sabato 15 alle 21.30 a a Palazzo Trotti a Vimercate nell’ambito del Vimercate Festival è stato spostato a lunedì 24 giugno, alle stessa ora e stesso luogo a causa di improvvisi problemi della compagnia. Lo rende noto il Comune di Vimercate nella sua pagina Facebook, segnalando tra l’altro che i biglietti sono esauriti.

Gli spettatori potranno utilizzare il medesimo biglietto del quale sono già in possesso per la nuova data (non è necessario cambiarlo) o, nel caso intendessero rinunciare alla visione, chiedere il rimborso. Sia per coloro che hanno acquistato il biglietto online su Vivaticket, sia per coloro che l’hanno acquistato presso il MUST, l’unica modalità di rimborso è in contanti (entro il 23 giugno) alla biglietteria del Museo MUST (mer-gio ore 10-13 e ven-sab-dom ore 10-13 e 15-19) o alla biglietteria di Palazzo Trotti (15, 19 e 20 giugno dalle ore 20.30 alle 21.30). È obbligatorio portare con se il biglietto da rimborsare.

A coloro che hanno acquistato i biglietti sul sito Vivaticket verrà rimborsato il costo del biglietto e non la commissione di servizio (0,49 € a biglietto). Ulteriori info al numero 039-6659488 (da lunedì a domenica, ore 10-13 e 15-17) oppure cultura@comune.vimercate.mb.it

