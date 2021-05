Tre mesi di musica, arte, teatro e cinema a Desio: il programma di Parco Tittoni Torna in grande spolvero il festival Parco Tittoni di Desio: tre mesi di arte, cultura, musica, teatro e molto altro. Ecco il programma della rassegna.

Arte e teatro, cinema e gastronomia, poi, ovviamente musica, che è la cifra fondamentale del festival Parco Tittoni di Desio, la rassegna che in una manciata di anni ha saputo proporsi come la manifestazione culturale di riferimento della provincia di Monza e Brianza per l’estate. Dopo i lungi periodi di lockdown e zona rossa, gli organizzatori del festival di via Lampugnani hanno annunciato il palinsenso del 2021, che parte dal 28 maggio e arriva al 5 settembre.

Alla regia ci sono Mondovisione e Arci Tambourine con il patrocinio del Comune di Desio e la stagione è quella del decimo anniversario della manifestazione. “Per la nuova edizione di Parco Tittoni, gli artisti in programma si esibiranno sulla scalinata della settecentesca Villa Tittoni, in una modalità già sperimentata nell’edizione ridotta del 2020, in una sorta di teatro all’aperto con 400 posti a sedere, sistemati a debita distanza di sicurezza sul prato antistante la villa”, specificano gli organizzatori.

E allora Cristiano Godano (Marlene Kuntz) e Omar Pedrini, Roberto Angelini, Perturbazione, Ritmo Tribale, Pierpaolo Capovilla e Federico Fiumani, il poliedrico Peppe Servillo, il blues di Fabio Treves e il folk di Mercanti di Liquore e molti altri. “Ad arricchire il palinsesto anche il Comedyficio di Alessio Parenti con i comici di Zelig e Colorado; le giornate a tema Oriente Day e Benessere Day con workshop e proposte multidisciplinari; il Brianza Beer Festival con le migliori birre artigianali e il Craft Gin Fest, primo evento interamente dedicato al gin e alle sue declinazioni” senza dimenticare le partite di calcio dell’Italia agli Europei.

Il parco di Villa Tittoni Traversi è stato diviso in due diverse aree: Eventi&Cinema, dedicata al cinema e agli spettacoli dal vivo, e Fame&Sete, area attrezzata per il ristoro, nel bosco del parco, sempre accessibile gratuitamente con prenotazione del tavolo consigliata. “La decima edizione del festival, che per tutti noi è un anniversario importante, coincide con il punto di ripartenza per un intero settore – artisti, promoter, agenzie, tecnici audio e luci – che ritrovano a Parco Tittoni l’occasione per riprendere il proprio lavoro, così a lungo interrotto”.

Il programma

Fino al 6 giugno dal martedì alla domenica dalle 18 alle 23

Dal 7 giugno al 21 giugno dal martedì al sabato dalle 19 alle 24

Domenica dalle 18 alle 24

Dopo il 21 giugno 2021, con l’eliminazione del coprifuoco, si ripristinano gli orari consueti: martedì e mercoledì dalle 19.30 alla 1; giovedì, venerdì e sabato dalle 19.30 alle 2; domenica dalle 18 alla 1; lunedì chiuso.

Area Fame&Sete

Ingresso libero con prenotazione consigliata

[email protected] ; tel. +39 339 8842707 (Infoline attiva nei giorni di apertura dalle 18 alle 23)

Area Eventi&Cinema

L’acquisto del biglietto dà automaticamente diritto a un tavolo nell’area riservata agli spettacoli dal vivo. Non è quindi necessaria la prenotazione del tavolo in area Food&Drinks.

Maggio

28 maggio (inaugurazione): Matrioska Acoustic Room

30 maggio: tributo a Fabrizio De André

Giugno

2 giugno: Mercanti di Liquore

4 giugno: Giancane

5 giugno: tributo ai Queen

6 giugno: Spleen Orchestra

8 giugno: serata Il Favoloso Mondo di Amélie

9 giugno: Pierpaolo Capovilla

12 giugno: Derozer e Dani “il Danno”

13 giugno: Benessere Day

13 giugno: omaggio alle musiche di Into the Wild

15 giugno: Federico Fiumani

18 giugno: Ritmo Tribale

19 giugno: tributo agli 883

20 giugno: Comedyficio

23 giugno: Roberto Angelini

25 giugno: Punkreas

27 giugno: Martina Beltrami

30 giugno: Roberto Mercadini

Luglio

3 – 4 luglio: Oriente Day

9 luglio: Little Piece of Marmelade

10 – 11 luglio: Craft Gin Fest

14 luglio: Perturbazione

16 luglio: Rumatera

18 luglio: Bardomagno

21 luglio: Finaz (Bandabardò)

23 luglio: Omar Pedrini

25 luglio: Comedyficio

27 luglio: Cristiano Godano (Marlene Kuntz)

28 luglio – 1 agosto: Brianza Beer Festival

Agosto

5 agosto: Uncle Bard & The Dirty Bastards

6 agosto: Peppe Servillo

28 agosto: Fabio Treves

© RIPRODUZIONE RISERVATA