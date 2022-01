Teatro: parte la stagione del San Rocco di Seregno, ecco il cartellone Dopo il prolungato stop pandemico anche il teatro San Rocco di Seregno alza il sipario sulla nuova stagione: debutto il 28 gennaio con “Il silenzio grande” per la regia di Alessandro Gassman.

Gaia De Laurentiis, Ugo Dighiero, Chiara Noschese, Nancy Brilli, Oblivion, Massimo Gallo, Stefania Rocca e Antonella Morea: sono alcuni tra i protagonisti della 49ma stagione di prosa al teatro San Rocco di Seregno, che prenderà il via il 28-29 gennaio.

Sette spettacoli all’interno dei quali figurano i tre non rappresentati del cartellone della 48ma stagione sospesa nel febbraio del 2020 a causa del coronavirus. Dopo il successo dello scorso novembre con le undici repliche dei Legnanesi, i veli del sipario torneranno a riaprirsi il 28-29 gennaio su “ Il silenzio grande” di Maurizio Di Giovanni, per la regia di Alessandro Gassmann, con Massimiliano Gallo, Stefania Rocca, Monica Nappo, Paola Senatore, Jacopo Sorbini. Viene affrontato un tema importante come quello dei rapporti familiari, del tempo che passa, del luogo dove le vite scorrono e mutano negli anni.

Giovedì 10 febbraio saranno in scena gli Oblivion con Rhapsody, il promo spettacolo dei tre recuperi, mentre il 26-27 febbraio Nancy Brilli e Chiara Noschese saranno le protagoniste di “Manola”. Due sorelle gemelle in contrasto tra loro, come due pianeti opposti nello stesso emisfero emotivo. Anemone, sensuale e irriverente, che aderisce ad ogni dettaglio della vita con vigoroso entusiasmo, e il suo opposto Ortensia, uccello notturno, irsuta e rabbiosa creatura in cerca di una perenne rivincita.

A marzo: il 5-6 “ Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” (secondo recupero della passata stagione). Il 12-13, il musical “L’uomo che ride”, ispirato al romanzo di Victor Hugo. Una messa in scena che ricalca quella tipica della commedia dell’arte; il 19, sarà la volta della replica del musical “Inferno” e il 30-31 “Alle 5 da me”, con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighiero (terzo ed ultimo recupero).

Le prenotazioni per il rinnovo o l’acquista di un nuovo abbonamento sono in corso al botteghino del teatro di via Cavour ( telefono 0362-230.555), dalle 20 alle 21.30 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato dalle 10 alle 21.30; domenica e festivi dalle 20 alle 21.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA