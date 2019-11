Soundtrack, un concerto in musica e video: guarda come suona il cinema Musica live e film famosi: ecco i Soundtrack, una band nata tra la Brianza e Milano per portare in concerto un viaggio in musica e immagini. Il Rock the Movie Tour 2019 arriva a Desio e Vedano al Lambro.

All’improvviso si viene catapultati in Matrix, anzi no Mission impossible, anzi no in Ghostbuster, in Full Monty, Ritorno al futuro. È un viaggio in musica e immagini quello inventato dai SoundTrack, una band che nel nome racchiude il suo segreto: suonare il rock delle colonne sonore più famose del cinema accompagnandosi ai video originali dei film. «Per ascoltare e vedere il meglio del rock che ha fatto cinema in un intreccio di energia musicale, filmati e immagini», dicono.

Musica: SoundTrack Rock-Movie Tribute

I SoundTrack sono Luca Pozzan, di Nibionno, voce, portavoce e chitarra, Alessandro De Taddeo di Nova Milanese e il milanese Gianluca Storia alle chitarre, Alessandro Bosio (Carugate) al basso, Guido Lazzaroni alla batteria. Con loro il recente acquisto Federica Leuzzi ai cori.

Insieme dal 2017, riuniti dalla passione per la musica rock e live dopo anni di esperienze precedenti, a un certo punto hanno dovuto fare i conti con un mercato saturo in cui l’entusiasmo da solo non basta: «La nostra bella scaletta rock in pratica non interessava ai gestori dei locali – racconta Pozzan – che hanno la coda di cover band. Quindi abbiamo cercato qualcosa di nuovo: ci siamo specializzati in musiche da film aggiungendoci il supporto video. E la cosa è piaciuta. La preparazione impegna molto sia per la scelta dei brani che per lo studio dei video con cui dobbiamo ovviamente essere sincronizzati, ma ci ripaga la carica che arriva dal pubblico».

Ora il Rock the Movie Tour 2019 arriva in Brianza: domenica 24 novembre a Desio al Rock on The road (via Mascagni, ore 21.30) e sabato 7 dicembre al Pit Stop Cafè di Vedano al Lambro (via Battisti, ore 22.30).

L’occasione per ascoltare Take a look around dei Limp Bizkit insieme a Tom Cruise che esce dal fuoco nel celebre salto con la moto o Du Hast dei Rammstein con Keanu Reeves nei panni di Neo di Matrix. Info sul gruppo alla pagina facebook SoundTrack Rock-Movie Tribute (VAI) .

© RIPRODUZIONE RISERVATA