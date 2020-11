Seregno: nove sculture di Pinocchio per celebrare il concorso “Pozzolino” che non può andare in scena A Seregno sono i giorni in cui sarebbe andato in scena il “Pozzolino”, ma il concorso pianistico per giovani artisti è stato rimandato. Il Comune lo celebra con una installazione di Gigi Renga che richiama la suite per bambini “Le Avventure di Pinocchio”.

Gli strumenti del “Tributo a Elsa Pozzoli” restano in silenzio, ma Seregno non rinuncia a celebrare il concorso pianistico riservato a giovanissimi artisti che si sarebbe dovuto inaugurare il 18 novembre.

Per far sentire alla città la presenza del “Pozzolino” il Comune di Seregno ha scelto di sottolineare l’attenzione di Ettore Pozzoli per la didattica e i giovanissimi. E grazie agli amici di Gigi Renga, artista sardo-brianzolo scomparso meno di un anno fa, è stata collocata un’installazione con nove Pinocchi nella vetrata de L’Auditorium di piazza Risorgimento, dove sarebbero andate in scena le prove di Elsa Pozzoli.

La citazione è per “Le Avventure di Pinocchio”, la suite per bambini scritta da Ettore Pozzoli.

