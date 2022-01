Regole troppo stringenti e ristori non previsti, il Bloom di Mezzago cancella i concerti di gennaio Il Bloom di Mezzago cancella i concerti in programma a gennaio per le nuove regole troppo “stringenti” e la mancanza di ristori. Confermato il resto dell’attività: cinema, corsi, mostre (tra cui una inaugurazione).

“Le stringenti modalità con le quali sarebbero realizzabili – senza possibilità di consumare bevande durante il live che andrebbe assistito da seduti – che vanno a sommarsi all’assenza di alcun tipo di previsione di ristoro li rendono economicamente insostenibili ed estremamente ingestibili”. Traduzione: il Bloom di Mezzago cancella tutti i concerti gennaio, aspettando di vedere se le condizioni cambieranno nelle prossime settimane.

Non significa che lo storico club di via Curiel chiuda: il resto dell’attività, dai corsi al cinema, passando per le mostre, rimane confermata: i dettagli su bloomnet.org. In più, spiega la direzione, “coloro che hanno già acquistato le prevendite riceveranno automatico rimborso”.

C’è anche una nuova occasione di fare tappa al Bloom: domenica 9 gennaio alle 19, in presenza dell’artista, inaugurazione della mostra fotografica dell’artista Alice Dozio, “un viaggio nella rielaborazione di immagini alla scoperta della tecnica del collage che rimarrà visitabile negli orari di apertura fino al 28 gennaio compreso”.

