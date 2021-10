Presentato il Calend’arte del 2022 di Totem: racconta Nanni Valentini Il tradizionale Calend’arte di Totem è arrivato all’edizione numero 24 e nel 2022 racconta l’artista Nanni Valentini, marchigiano trasferito in Brianza. La presentazione venerdì sera nella sede di Assolombarda, Il Cittadino è media partner.

C’è un liceo artistico a Monza che porta il suo nome - e che liceo, il figlio di una tradizione centenaria di grandi nomi e grandi risultati. C’è una biblioteca alla quale è stato intitolato, nel paese che aveva scelto come casa. Ma Nanni Valentini è stato molto di più: un protagonista della scultura del Novecento al quale la storia renderà il merito che gli appartiene.

È a lui che l’immobiliare Totem ha deciso di dedicare il calendario del 2022, l’anno che celebra i novant’anni dell’artista che ha lasciato - in tutti i sensi - un solco profondo nella storia artistica del Novecento. Monza, e la Brianza, le ha abbracciate dopo essersi trasferito nel territorio milanese dalla provincia di Pesaro quando era alla metà dei vent’anni. Non avrebbe più lasciato quelle terre, mancando in quel 1985 in cui si era lasciato alle spalle un laboratorio, ad Arcore, in cui aveva dato forma alla sua visione estetica.

A lui dedica il Calend’arte 2022 Totem, sotto la regia di Corrado Catania e con la collaborazione dell’archivio Valentini (abc-arte.com).

La presentazione ufficiale è andata in scena venerdì sera negli spazi del presidio territoriale di Assolombarda in viale Petrarca a Monza: a presentare il progetto, che conta sulla media partnership del Cittadino di Monza, Luca Tommasi.

Si tratta della 24esima edizione di un progetto che è nato come strenna natalizia di Totem e negli anni si è trasformato in un appuntamento imperdibile, per molti, dell’agenda culturale brianzola. Sono tanti i nomi che sono diventati protagonisti del Calend’arte: tra tutti Ugo Galetti, Gino Meloni, Luigi Stradella, Giancarlo Cazzaniga, Max Marra, Mario De Leo, Roberto Crippa. Il calendario ha creato negli anni un seguito di collezionisti “d’arte nell’arte”.

