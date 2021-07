Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Poesia, torna il Premio internazionale Città di Monza: sezione speciale dedicata all’autodromo Edizione numero 23 del Premio internazionale città di Monza organizzato dal Circolo dei poeti e artisti di Monza e Brianza. Tre sezioni, una speciale è dedicata all’autodromo. Termine per la consegna il 15 ottobre, premiazione a febbraio 2022.

Torna il Premio internazionale città di Monza 2021 con l’edizione numero ventitré. I partecipanti potranno consegnare i loro elaborati entro il 15 ottobre. Tre le sezioni previste: quella dedicata alla poesia adulti a tema libero (lunghezza massima 36 righe); la poesia giovani riservata agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, anche questo a tema libero, e una sezione speciale chiamata “Poesia autodromo”, con componimenti esclusivamente dedicati al circuito monzese.

Tutte le opere inviate dovranno essere rigorosamente inedite e scritte in italiano. Non saranno ammessi testi che siano già stati premiati ai primi tre posti in altri concorsi.

La data per la cerimonia di premiazione non è ancora stata definita, ma l’evento si svolgerà come da tradizione nel mese di febbraio 2022, nella città di Monza. Tutti i risultati saranno pubblicati sul sito concorsiletterari.it.

Cinque i componenti della giuria chiamati a decretare i vincitori del concorso letterario: Antonello Sanvito, già giornalista de Il Cittadino, Maria Organtini, poetessa presidente del Cenacolo dei poeti e artisti di Monza e Brianza, la musicologa Maria Grazia Crespi, Mario Biscaldi, poeta e pittore, Mariella Convertini, pittrice e scultrice. Con loro anche Milena Scaccabarozzi, segretaria del concorso senza diritto di voto.

La scheda di partecipazione è disponibile sul sito. Il Premio letterario città di Monza è organizzato dal Circolo dei poeti e artisti di Monza e Brianza, con il contributo del Comune di Monza.

