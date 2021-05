Narrativa: il Premio Brianza cerca inediti per l’edizione 2021 Scelti i finalisti del Premio Brianza per i romanzi editi: sono Marco Balzano, Aldo Germani e Dario Levantino. Gli organizzatori rilanciano intanto l’appello per la sezione dedicata ai racconti inediti.

Da una parte ci sono i tre finalisti scelti dalla giuria per l’edizione 2021 del Premio letterario Brianza, con tre romanzi pubblicati, dall’altra l’appello agli aspiranti scrittori - o scrittori tout court: inviateci i vostri racconti inediti per provare a scrivere il vostro nome tra quanti (tanti) hanno trovato il riconoscimento dei lettori della giuria.

Per partecipare alla premio letterario promosso dalla sezione di Monza e Brianza della Associazione Mazziniana Italiana onlus, presieduta da Gianna Parri, è semplice. I racconti devono essere inviati entro il 30 agosto all’indirizzo email [email protected]. I testi verranno prima selezionati dalla giuria tecnica del premio e quindi - selezionati tre finalisti - saranno affidati alla letteratura di alcune classi di scuola superiore del territorio, ai quali spetta l’insindacabile scelta del vincitore, al quale andranno 500 euro e la targa ricordo, mentre al secondo e al terzo classificato 200 euro e la targa. I racconti saranno pubblicati sul blog del premio e gli autori saranno intervistati.

I requisiti: testi inediti, in italiano, di autori di più di 16 anni, non dovranno essere più lunghi di sei cartelle. Il testo va indicato esclusivamente dal titolo senza il nome dell’autore né alcun riferimento che lo renda riconoscibile: nome dell’autore e i suoi dati personali, nome cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono, email, uniti al titolo del racconto dovranno essere inviati ,con una apposita liberatoria che consenta in conformità del D. Leg. N°196 -2003, di usare il nome ed eventualmente rendere pubblico il racconto ai fini della gestione del concorso, a questo indirizzo: [email protected] (presidente di giuria e garante della regolarità delle procedure).

Le premiazioni sono in programma il 23 ottobre a Monza, confidando in una cerimonia in presenza. A disputarsi il primo premio per i romanzi pubblicati saranno Marco Balzano con “Quando tornerò” (Einaudi), Aldo Germani con “Due case” (Morellini) e Dario Levantino con “Cuorebomba” (Fazi).

Il Premio Brianza assegna anche un riconoscimento nella sezione “saggi” e tre per autori della Casa circondariale di Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA