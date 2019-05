Musica, Villasanta: Parole al vento 2019 chiude con gli Equ e Ivano Marescotti La rassegna “Parole al vento” a Villasanta, canzoni fatte a mano raccontate dagli artisti, chiude con gli Equ e Ivano Marescotti. Appuntamento giovedì 9 maggio alle 21.

Per il quarto e ultimo appuntamento della rassegna “Parole al vento”, canzoni fatte a mano raccontate dagli artisti, manifestazione ideata e prodotta da Ah-Um e Controluce con la collaborazione del Comune di Villasanta e il sostegno di Fondazione Cariplo, giovedì 9 maggio all’Astrolabio di Villasanta (ore 21; ingresso 12-15 euro) è in programma un appuntamento a metà tra concerto e rappresentazione teatrale, con gli Equ, gruppo in arrivo dalla Romagna che oscilla tra istinto rock, sonorità jazz e canzone d’autore, e Ivano Marescotti, attore, regista teatrale e drammaturgo tra i più noti in Italia.

In questa occasione verrà presentato “Durante”, l’ultimo lavoro discografico della band formata da Gabriele Graziani (voce e autore dei testi), Vanni Crociani (pianoforte, fisarmonica e autore delle musiche), Giacomo Toschi (sassofoni), Fabio Cimatti (sassofoni), Andrea Batani (trombone, glockenspiel), Alessandro Padovani (contrabbasso, basso), Amedeo Santolini (chitarre) e Mirko Berlati (batteria, percussioni, clarinetto). Dal 10 maggio l’album è in vendita nei negozi e negli store digitali.

Commissionato dal Ravenna Festival, il progetto “Durante” è una rilettura surreale della Divina Commedia in tre narrazioni (Inferno, Purgatorio, Paradiso) intercalate da canzoni. “Durante”, nome di battesimo del sommo poeta, è un’opera composta da parti recitate e da dodici brani molto ma molto andanti, con la supervisione al testo dello scrittore Eugenio Baroncelli: Dante incontra Leopardi e, insieme, i due spostano la siepe dell’infinito. Lo sguardo cambia, la testa cambia, il mondo cambia e pure la musica cambia. Il paradiso è farsi attraversare.

Alle 21 in via Mameli 8 a Villasanta , informazioni al numero 0362 325341 o astrolabio.controluce@gmail.com. Biglietti a 12 e 15 euro.

