Musica, Morgan in gara al Festival di Sanremo 2020 Il conduttore e direttore artistico Amadeus svela i nomi in anticipo: al Festival di Sanremo numero 70 c’è anche il monzese Morgan in coppia con Bugo.

C’è anche Marco Castoldi in arte Morgan tra i big in gara al Festival di Sanremo numero 70. L’annuncio è arrivato a sorpresa rispetto ai tempi canonici: il conduttore e direttore artistico Amadeus ha svelato i nomi in una intervista a La Repubblica. E tra i 22 “Big” c’è anche il monzese in coppia con Bugo. Un ritorno dopo la partecipazione del 2016 con i Bluvertigo, mentre nel 2019 (edizione vinta da Mahmood) era stato ospite nella serata dei duetti con Achille Lauro.

Morgan e Bugo avevano già collaborato in occasione del Brianza Rock Festival 2015, di cui il monzese era stato direttore artistico.

La gara torna ad avere i 22 “Big” e le 8 “Nuove proposte”.

In gara dal 4 al 9 febbraio 2020 al Teatro Ariston Marco Masini, Alberto Urso, Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Anastasio, Morgan e Bugo, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani (vincitore 2017), Giordana Angi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, i bergamaschi Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi, Riki.

Ci sono i ritorni (Masini, Grandi, Pelù da solo, anche Gabbani, Rancore senza Silvestri), una “quota talent” sempre ben rappresentata (Elodie, Nigiotti, Anastasio, Riki, Giordana Angi), la canzone d’autore (Diodato e Levante, ex fidanzati, Paolo Jannacci, Gualazzi) e le novità (Pinguini Tattici Nucleari, Lamborghini).

«Sanremo “freestyle”, mi piace la definizione: descrive bene cosa voglio da questa 70esima edizione - risponde Amadeus nell’intervista - Un Sanremo caratterizzato dall’imprevedibilità, ogni serata diversa dall’altra».

E poi: «Ho badato soltanto alle canzoni - dice ribattendo all’osservazione che ci siano molti cantanti dei talent e molti rapper - che fossero dei pezzi radiofonici, delle potenziali hit».

Le nuove proposte: Eugenio in Via Di Gioia, Fadi, Fasma, Gabriella Martinelli e Lula, Leo Gassmann, Marco Sentieri, Matteo Faustini, Tecla Insolia.

