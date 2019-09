Musica, Francesca Sindona vince il Cantabrianza nella finalissima di Carate Finalissima a Carate Brianza per il concorso Cantabrianza che ha visto sfidarsi sul palco dodici giovani artisti selezionati nel corso dell’anno in diverse località brianzole e del Comasco. Ha vinto Francesca Sindona di Cardano al Campo.

Francesca Sindona, 20 anni di Cardano al Campo con la canzone “Oggi soni io” di Alex Britti, ha vinto la 33esima edizione del “Cantabrianza”, che si è svolta nella serata di domenica 22, a villa Cusani a Carate Brianza, organizzata dal promotor Dino Angelini, col patrocinio della locale amministrazione comunale. Al posto d’onore la giuria ha classificato il 14enne Luca Vidale di Lozza in provincia di Varese, che ha interpretato “Hola” di Mario Mengoni, seguito da Miriam Maffei, 14 anni, di Dovera (Cremona) con “It’s a man’s world” di Charly Luske, versione italiana di Daniele Pace.

L’evento, presentato da Fabio Taormina, è stato ripreso da Rete 55. In gara c’erano 12 concorrenti, selezionati nel corso dell’anno in diverse località brianzole e del comasco, su 80 iscritti. In giuria il sindaco di Carate, Luca Veggian con l’assessore agli eventi, Giovanni Fumagalli. I tre cantanti saliti sul podio hanno alle spalle già altri successi conquistati in concorsi precedenti: Mirian Maffei si è classificata al terzo posto nell’ottobre dello scorso anno ad “una voce per Sanremo”.

