Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Musica, a Villasanta torna Parole al Vento: apre “Fùtbol” di Servillo, Girotto e Mangalavite Venerdì 8 febbraio a Villasanta torna la rassegna Parole al Vento: la terza edizione della rassegna delle “canzoni fatte a mano e raccontate” riparte dal trio Servillo, Girotto, Mangalavite con “Fùtbol - Storie di calcio”.

Storie di calcio, d’amore e di vita. Racconti e sogni ispirati dal pallone alla penna di Osvaldo Soriano, tradotti nel cruciale romanzo “Fùtbol”, sono anche il punto di partenza del trio italo-argentino formato da Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Luis Mangalavite che venerdì 8 febbraio a Villasanta inaugura la terza edizione della rassegna “Parole al Vento”. Canzoni “fatte a mano raccontate dagli artisti”, recita la presentazione. E la voglia di intrecciare la poesia, le parole e la musica con echi di tango non manca al leader degli Avion Travel alla voce, ai fiati di Girotto (sax, clarinetto basso e flauti andini) e al piano di Mangalavite.

«Forte e la tentazione di fare del calcio una metafora della vita, così come quella di farne semplicemente un gioco e goderselo. È tra queste due porte che tiriamo i nostri palloni, finendo a volte senza fiato ma felici», affermano i tre musicisti.

La rassegna che in passato ha ospitato tra gli altri, in un cartellone di grande qualità, Mauro Ermanno Giovanardi, Cristina Donà, Nada, David Riondino, per la terza edizione punta sul coinvolgimento sullo stesso palco di musicisti e attori. Continuerà con quattro appuntamenti, uno al mese, fino al 10 maggio 2019: venerdì 8 marzo Paolo Capodaqua, Peppe Fonte e Marco Massa col progetto «L’incontro – Un appuntamento con Lolli, Ciampi e Daniele».

All’Astrolabio alle 21.30 (ingresso 15 euro, ridotto 12 euro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA