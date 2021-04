Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Lissone Mac Museo arte contemporanea Mostra raccolte design (Foto by Fabrizio Radaelli)

Museo Mac di Lissone riaperto con due mostre: “Soglie 2018-2020” del pittore Cioffi e le “emozioni” di Mussida (Pfm) Accesso al museo di arte contemporanea consentito solo su prenotazione, ai primi 100 visitatori in omaggio una copia del libro “Conversazione con un pittore contemporaneo” Raffaele Cioffi a cura di Alberto Barranco di Valdivieso.

Mercoledì 28 aprile ha riaperto al pubblico il Mac, il Museo d’arte contemporanea di Lissone. L’ingresso è consentito il mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 13, il giovedì dalle 16 alle 21, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. In esposizione, fino al 23 maggio, i visitatori potranno vedere ben due mostre.

Quella del pittore Raffaele Cioffi, dove sono raccolti nell’esposizione dal titolo “Soglie 2018-2020” lavori inediti realizzati negli ultimi due anni e grandi tele pensate appositamente per il museo lissonese. Accanto, la mostra “Franco Mussida - Il mistero che trasforma la musica in emozioni”, con disegni, sculture, video e creazioni pittoriche firmate dallo storico chitarrista della PFM.

Per i primi 100 visitatori del museo, in omaggio una copia del libro “Conversazione con un pittore contemporaneo” Raffaele Cioffi a cura di Alberto Barranco di Valdivieso. Gli accessi sono consentiti solo su prenotazione: 039.7397202 - 039. 2145174 o via mail all’indirizzo [email protected]

