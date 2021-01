Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, iscrizioni ancora aperte ai corsi di latino e greco (in streaming) Il Circolo numismatico di Monza ha organizzato anche quest’anno i tradizionali (e frequentati) corsi di latino e greco ovviamente proposti in streaming. E le iscrizioni sono aperte per aggiungersi alla ventina di allievi che già frequenta.

Il Covid -19 non ha fermato gli appassionati delle lingue classiche. Il Circolo numismatico di Monza ha organizzato anche quest’anno i tradizionali (e frequentati) corsi di latino e greco. L’edizione di quest’anno, ovviamente, è stata proposta in streaming. Una nuova condizione che non ha scoraggiato gli allievi affezionati e i nuovi iscritti.

«Inizialmente avevamo previsto quattro corsi, due di latino e due di greco, ma poi siamo riusciti a organizzare due corsi di latino ma solo uno di greco», spiega Antonio Sala, presidente del Circolo numismatico.

Le lezioni hanno preso il via lo scorso ottobre ma è ancora possibile iscriversi, soprattutto per chi già ha dimestichezza con la grammatica latina e greca. Sono una ventina gli allievi che si trovano online due volte a settimana.

«I nostri iscritti sono soprattutto appassionati e amatori delle lingue classiche – continua Sala – ma non mancano mai anche alcuni studenti universitari».

A guidare gli allievi sono Patrizia Falcelli, già docente di italiano e latino al liceo Frisi, e Elena Bugo, che segue il corso di greco.

«A causa della pandemia abbiamo dovuto interrompere anche il consueto ciclo di incontri mensili dedicati alla storia che venivano proposti dal Circolo numismatico – continua Sala - Ci stiamo però organizzando per predisporne qualcuno in modalità online».

Per iscrizioni e informazioni è possibile scrivere a [email protected]

